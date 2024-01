Unbekannter zerschlägt Glasscheibe einer Haustür

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die bei der Aufklärung der Tat helfen.

In der Silvesternacht hat ein Unbekannter zwischen 20 und 1.55 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in der Promenade in Donauwörth die Glasscheibe der Haustüre beschädigt. Sie wurde mutmaßlich eingetreten oder mittels eines Gegenstands zerschlagen. Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)