Unfall am Berger Kreuz geht glimpflich aus

Ein Auffahrunfall am frühen Morgen sorgt für Blechschaden bei Donauwörth.

Am Berger Kreuz, an der B2 in Richtung Augsburg, kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Eine 26-jährige Autofahrerin hatte übersehen, dass ein 20-jähriger Fahrer vor ihr verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr ihm ins Heck. Trotz des Schrecks blieben beide Beteiligten unverletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die Unfallverursacherin erhielt an Ort und Stelle eine gebührenpflichtige Verwarnung. (AZ)