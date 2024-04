Unfall an abgesicherter Brandschaden-Stelle auf der B25

Nach dem Brand eines Lastwagens auf der Bundesstraße prallt ein Auto gegen Warnbaken. Die sichern ein Stück der beschädigten Fahrbahn ab.

Beim Brand eines Lastwagens auf der B25 bei Donauwörth ist am Dienstag auch ein Stück des Asphalts am Beginn der Abbiegespur der Anschlussstelle Wörnitzstein/Berg beschädigt worden. Deshalb ist die Stelle mit Warnbaken abgesichert. Am Mittwochmorgen passierte dort ein Unfall.

Nach Auskunft der Polizei prallte um etwa 8 Uhr ein 56-Jähriger mit seinem Auto gegen zwei der Baken. Grund dafür war wohl Unachtsamkeit. Die Sicherungseinrichtungen wurden durch den Aufprall zerstört. Teile davon trafen den Pkw eines 18-Jährigen. Der Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf rund 2500 Euro. (AZ)