Unfall an Ampel auf Westspange

Ein Autofahrer übersieht in Donauwörth einen Rettungswagen und prallt auf einen anderen Pkw. Es entsteht Blechschaden.

Ein 62-Jähriger hat mit seinem Auto auf der Westspange in Donauwörth einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, übersah der Donauwörther am Montag um 13.05 Uhr einen Rettungswagen. Dieser fuhr mit Martinshorn und Blaulicht von der Neudegger Allee über eine rote Ampel in die Westspange ein. Der Autofahrer hingegen blickte nur auf sein grünes Lichtzeichen und fuhr daraufhin dem vor ihm wegen des Einsatzfahrzeugs an der Kreuzung wartenden Wagen ins Heck. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3000 Euro. Beide Beteiligte blieben nach eigenen Angaben unverletzt. (AZ)

