Unfall auf der Augsburger Straße: 10.000 Euro Schaden

In Donauwörth stoßen zwei Autos zusammen. Für die Karambolage ist laut Polizei ein 41-Jähriger verantwortlich.

Bei einem Unfall in der Augsburger Straße in Donauwörth ist am Mittwoch ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, wollte um etwa 17 Uhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw vom Gelände einer Tankstelle auf die Straße in Richtung Nordheim einbiegen. Der Mann übersah auf dieser jedoch einen Wagen, mit dem ein 62-Jähriger unterwegs war.

Die beiden Autos stießen zusammen. Das Fahrzeug des 62-Jährigen musste abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. (AZ)