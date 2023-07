Unfall auf Parkplatz von Schnellimbiss in Donauwörth

An der Westspange in Donauwörth passiert ein Unfall. Zwei Autos stoßen zusammen.

Auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses in Donauwörth hat sich am Sonntagabend ein Unfall ereignet. Laut Polizei stieß auf dem Gelände an der Westspange um etwa 22 Uhr ein 33-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Wagen gegen den Geländewagen eines Franzosen, der dort wartete. Die Männer, beide 33 Jahre alt, blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Die Beamten verwarnten den Verursacher gebührenpflichtig. (AZ)