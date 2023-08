Unfall bei Suche nach einem entlaufenen Hund

Ein Mann sucht in Donauwörth seinen Hund. Dabei verunglückt er mit dem Auto.

Bei der Suche nach seinem entlaufenen Hund hat ein Autofahrer am Mittwoch in der Donauwörther Parkstadt einen Unfall gebaut. Der 64-Jährige war laut Polizei mit dem Pkw unterwegs, um Ausschau nach dem Tier zu halten. Dadurch war der Mann aber auch vom Verkehrsgeschehen abgelenkt und prallte mit seinem Wagen in der Perchtoldsdorfer Straße gegen das Heck eines geparkten Pkw.

Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 3000 Euro. Die Polizei verwarnte den Verursacher mündlich. (AZ)