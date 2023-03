Unfall beim Ausparken in der Bahnhofstraße

Eine Autofahrerin übersieht in Donauwörth einen anderen Wagen und verursacht einen Unfall. Es entsteht Blechschaden.

Eine Frau ist mit ihrem Auto beim Ausparken in Donauwörth gegen einen vorbeifahrenden Wagen geprallt. Nach Angaben der Polizei rangierte die 59-Jährige am Montag in der Bahnhofstraße. Ein 67-Jähriger hielt an, um der Frau das Ausfahren zu ermöglichen. Ein sich nähernder, weiterer Fahrer überholte sowohl den wartenden Wagen als auch die ausparkende Frau. Die 59-Jährige übersah den Pkw des 33-Jährigen und prallte mit ihrer linken Front in dessen Beifahrerseite. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 4000 Euro, alle Beteiligten blieben unverletzt. (AZ)

