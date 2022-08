Unfall beim Ausparken in Donauwörth

Eine 68-jährige Meitingerin kracht mit ihrem Auto in der Schodererstraße gegen den Wagen einer Donauwörtherin. Der Schaden beträgt rund 4000 Euro.

Ein Unfall beim Ausparken hat sich am Montag in Donauwörth ereignet. Laut Polizei krachte eine 68-jährige Meitingerin um 13.50 Uhr mit ihrem Auto in der Schodererstraße gegen den links neben ihr geparkten Wagen einer 36-jährigen Donauwörtherin. Der Sachschaden beträgt rund 4000 Euro. Die Frau meldete den Schaden sofort den Beamten der zuständigen Polizeiinspektion Donauwörth, die die Halterin des angefahrenen Wagens ausfindig machten und zur Abwicklung einer Schadensregulierung kontaktierten. (AZ)