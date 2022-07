Unfall beim Überholen auf der B2 bei Donauwörth

Ein 50-jähriger Transportfahrer verursachte auf der B2 zwischen Donauwörth und Kaisheim einen Unfall, weil er zu gefährlich überholte.

Weil er die Straßensituation falsch eingeschätzt und überholt hat, hat ein Mann aus München am Sonntagnachmittag auf der B2 einen Unfall gebaut. Der 50-Jährige war laut Angabe der Polizei in Fahrtrichtung Kaisheim unterwegs. Auf Höhe des Ramhofes dachte der Mann fälschlicherweise, dass zwei Fahrstreifen in seine Richtung liefen und überholte trotz herannahendem Lkw im Gegenverkehr einen vor ihm fahrenden Sattelzug.

Der Münchner überholte den Sattelzug indem er die Gegenfahrbahn der B2 bei Donauwörth nutzte

Als er daraufhin wieder zurückscheren wollte, kam der sein Transporter ins Schleudern, prallte gegen die Fahrerseite des Sattelzugs und landete im Straßenbankett. Alle Beteiligten blieben laut Polizeibericht unverletzt. Es entstand ein Schaden von circa 8000 Euro. Der Überholer wurde von den aufnehmenden Beamten vor Ort angezeigt. (AZ)