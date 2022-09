Unfall beim Zurücksetzen in Donauwörth

Ein 22-jähriger Tapfheimer wollte einem anderen Autofahrer Platz machen und übersah dabei ein Auto im Rückspiegel.

In Donauwörth hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Unfall ereignet. Ein 40-jähriger Mertinger wollte vom Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Westspange in Richtung Kreisverkehr fahren und tastete sich in die Fahrbahn ein. Gleichzeitig fuhr ein 22-jähriger Tapfheimer gerade zurück, um einen Wagen aus der Zufahrt eines anderen Schnellrestaurants einfahren zu lassen.

Dabei übersah er den schräg hinter ihm stehenden Mertinger und prallte gegen die Front. Laut Angaben der Polizei Donauwörth entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. (AZ)