Unfall im Schneetreiben: Polizist in Donauwörth von Auto erfasst

In Donauwörth drohen Teile der Weihnachtsbeleuchtung unter der Schneelast zu reißen. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Dabei wird ein Beamter angefahren.

In die lange Reihe der Unfälle am Mittwoch reiht sich ein besonders unglücklicher Zwischenfall in der Donauwörther Kapellstraße ein. Ein Polizist wurde dabei von einem Auto erfasst und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Geschehen ist das Ganze gegen 19 Uhr. Kräfte der Feuerwehr waren in der Kapellstraße im Einsatz, denn der viele Schnee hatte den Druck auf die dort aufgehängte Weihnachtsbeleuchtung massiv erhöht. Sie sollte abgehängt werden, bevor die Girlanden und Sterne auf die Fahrbahn krachen würden.

18-Jähriger erfasst den Beamten in der Kurve zur Umkehr

Zur notwendigen Verkehrsregelung war neben den Feuerwehrkameraden auch und ein uniformierter Polizeibeamter im Einsatz. Er stand an der Einmündung an der Umkehr, als der folgenschwere Unfall geschah.

Ein ankommender 18-jähriger Fahranfänger schnitt die Kurve, krachte beinahe gegen einen dort wartenden Wagen und fuhr schließlich den verkehrsregelnden Polizeibeamten frontal um. Dieser stürzte zu Boden und musste mit dem Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik gebracht werden. Der Beamte erlitt zahlreiche Verstauchungen sowie Prellungen, heißt es im Bericht der Donauwörther Dienststelle. Der 18-jährige Donauwörther gab an, auf Grund des vielen Blaulichts und den schlechten Witterungsverhältnissen den uniformierten Beamten nicht gesehen zu haben. Er wurde wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung sowie Missachtung der Straßenverkehrsordnung angezeigt. (AZ)