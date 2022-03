Unfall mit drei Autos in Donauwörth: Ein Beteiligter entfernt sich vorschnell

Auf der Westspange hat es gekracht. Dabei werden mehrere Autos aufeinander geschoben, es gibt auch Verletzte. Die Polizei sucht einen Beteiligten und Zeugen.

In Donauwörth hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Gegen 16.40 Uhr waren laut Polizei drei Autofahrer hintereinander auf der Westspange in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr musste der erste in der Reihe, ein dunkler SUV, verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinter fahrender 51-Jähriger stoppte deshalb mit seinem braunen VW Golf ebenfalls. Die dritte Autofahrerin, eine 21-Jährige, erkannte die Situation den Beamten zufolge wohl zu spät und fuhr mit ihrem blauen Mini dem vorausfahrenden 51-Jährigen auf. Dadurch wurde das mittlere Fahrzeug zudem noch auf das erste geschoben.

Unfall in Donauwörth: Polizei sucht Zeugen

Nach dem Zusammenstoß stieg der Fahrer des ersten Pkw – laut Zeugen ein älterer Mann – aus und begutachtete den Heckschaden an seinem SUV. Im Anschluss entfernte er sich ohne weitere Veranlassungen von der Unfallstelle. Zeugen konnten noch ein nun bekanntes Teil-Kennzeichen des Wagens ablesen. Der Mann am Steuer des Golfs und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro. Der Fahrer des SUV sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/706670 zu melden. (AZ)