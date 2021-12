Unfall mit mehreren Fahrzeugen an Bushaltestelle des Gymnasiums

Ein heftiger Auffahrunfall in Donauwörth hat Verkehrsbehinderungen auf der Berger Allee zur Folge. Außerdem muss ein Beteiligter ins Krankenhaus.

Ein Unfall mit mehreren Beteiligten hat sich am Donnerstagvormittag in Donauwörth ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr um 9.15 Uhr eine 30-jährige Autofahrerin aus einer Riesgemeinde auf der Berger Allee stadteinwärts. Unmittelbar an der Bushaltestelle des Gymnasiums krachte die Frau im auf 30 Stundenkilometer reduzierten Bereich derart in das Heck eines vor ihr anhaltenden Pkw, dass dieser noch in einen weiteren Wagen vor ihm geschoben wurde.

Der 30-jährige Fahrer des mittleren Wagens wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Hier stellten sich die Verletzungen den Beamten zufolge als nicht schwerwiegend heraus. Dessen 28-jährige Beifahrerin sowie der 69-jährige Fahrer des vorderen Wagens und die Unfallverursacherin selbst blieben unverletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 5000 Euro. Die 30-Jährige wurde von den Gesetzeshütern wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung angezeigt. Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Berger Allee. (AZ)