Zwei Schwerverletzte auf der B16: Fahrer begeht Unfallflucht

Auf der B16 bei Donauwörth hat es einen schlimmen Unfall gegeben. Der Fahrer, der diesen wohl auslöste, fuhr einfach weiter.

Zu einem heftigen Unfall mit zwei schwer verletzten Personen ist es am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr auf der Südspange der B 16 in Richtung Riedlingen gekommen. Der Fahrer eines Transporters, der den Unfall wohl ausgelöst hatte, beging Unfallflucht. 20 Kräfte der Feuerwehr Donauwörth waren vor Ort im Einsatz. Die Bundesstraße musste eine Stunde lang jeweils einseitig gesperrt werden.

Unfall bei Donauwörth: 20-Jährige erleidet beidseitigen Beckenbruch

Eine 20-jährige Autofahrerin war laut Polizei auf der Südspange unterwegs, als auf Höhe der Abzweigung zur Industriestraße ein Transporter vor ihr unvermittelt von der Linksabbiegespur auf die Geradeausspur zog. Die 20-Jährige machte eine Vollbremsung und wich nach links aus, um eine Kollision mit dem querenden Transporter zu vermeiden. Auf der Gegenspur kam es dadurch zu einem heftigen Frontalzusammenstoß mit dem Auto einer 29-jährigen Tapfheimerin. Die 20-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Sie erlitt mehrere Frakturen, unter anderem einen beidseitigen Beckenbruch. Auch die 29-jährige Entgegenkommende erlitt schwere Verletzungen. Der 25-jährige Beifahrer der 20-Jährigen wurde leicht bis mittelschwer verletzt.

Die Unfallbeteiligten wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden in einer Gesamthöhe von geschätzten 20.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Zu dem unfallverursachenden Transporter ist laut Polizei bislang bekannt, dass dieser eine rumänische Zulassung hatte und größtenteils weiß lackiert war. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle sowie mehrfache fahrlässige Körperverletzung gegen unbekannt wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)