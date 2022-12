Unfall nach missachteter Vorfahrt in Donauwörth

Weil eine Frau einen Lkw übersehen hatte, kam es zu einem Unfall in Donauwörth. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Wegen einer missachteten Vorfahrt ist es am Freitagvormittag zu einem Unfall in Donauwörth gekommen. Gegen 11 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem Lkw auf der Jurastraße in nördlicher Richtung unterwegs. Eine 84-Jährige wollte mit ihrem Auto zu dieser Zeit von der Parkstraße in die Jurastraße einbiegen und übersah dabei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Lkw.

Lkw-Fahrer kann nicht mehr rechtzeitig ausweichen

Dessen Fahrer versuchte noch auszuweichen, allerdings konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 700 Euro, die Beteiligten wurden nicht verletzt. (AZ)