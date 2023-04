Unfall nach missachteter Vorfahrt in Donauwörth

Nachdem ein junger Autofahrer einer 61-Jährigen am Freitagmorgen die Vorfahrt nahm, kam es zu einem Unfall. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro.

Am Freitagmorgen hat sich in Donauwörth ein Unfall ereignet, nachdem ein junger Autofahrer einer anderen Verkehrsteilnehmerin die Vorfahrt nahm. Gegen 8 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Offizial-Schmid-Straße nach links in die Bahnhofstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 61-Jährigen mit ihrem Auto, wodurch beide Autos kollidierten. Der entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Gegen den jungen Mann wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)