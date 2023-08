Unfall nach Überholvorgang auf dem Schellenberg

Am Sonntag hat es auf der B2 zu einem Unfall. Ein Mann scherte zum Überholen aus und übersah dabei ein anderes Auto.

Am Sonntag ist es auf der B2 zu einem Unfall nach einem missglückten Überholmanöver gekommen. Gegen 23.27 Uhr fuhr ein 50-Jähriger auf der Bundesstraße 2, Höhe Schellenberg, in Richtung B 25. Der Mann scherte zum Überholen eines anderen Autos aus. Er übersah dabei allerdings den deutlich schneller herannahenden Wagen auf dem linken Fahrstreifen, der von einem 20-Jährigen gesteuert wurde. Er konnte einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Durch die Kollision entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beide Männer gaben an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)