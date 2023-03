Donauwörth

Unfall: Radfahrer setzt Fußgängerampel außer Betrieb

An einer solchen Anforderungstaste der Fußgängerampel in der Dillinger Straße in Donauwörth blieb ein Radfahrer hängen.

Ein nicht alltäglicher Unfall hat sich am Sonntag in Donauwörth ereignet. Ein Radler prallte so gegen eine Ampel, dass diese nicht mehr funktioniert.

Ein Radfahrer ist am Sonntag in Donauwörth gegen eine Ampel geprallt und hat sie derart beschädigt, dass sie nicht mehr funktioniert. Der Unfallverursacher flüchtete aber. Nach Angaben der Polizei blieb der Unbekannte in der Zeit zwischen 14 und 16.45 Uhr an der Anforderungstaste der Fußgängerampel nahe der Bahnunterführung in der Dillinger Straße hängen. Dadurch wurden die Abdeckung des elektronischen Sensors herausgebrochen und diverse Kabel sowie der Schalter abgerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro. Der Radler fuhr jedoch einfach weiter. Die Polizei sicherte Abriebspuren und ermittelt wegen Unfallflucht. Die Inspektion in Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

