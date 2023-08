Unfall unter Drogen: Angeblich handelte es sich um medizinisches Marihuana

Ein Mann prallt mit seinem Auto einem Wagen vor sich in Donauwörth ungebremst ins Heck. Die Polizei bemerkt Ausfallerscheinungen, doch er hat eine Entschuldigung.

Ein 22-Jähriger war am Dienstag laut Polizei auf der Dillinger Straße in Donauwörth stadteinwärts unterwegs, als er zu spät bemerkte, dass der vor ihm fahrende Pkw auf Höhe der Zufahrt zu einem Autohaus abbremste. Er fuhr nahezu ungebremst hinten auf. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei dem Unfallverursacher laut Polizeibericht eine "drogentypisch verzögerte Aufmerksamkeit" und sprachen ihn darauf an. Der 22-Jährige gab an, medizinisch verordnetes Marihuana konsumiert zu haben. er wurde angezeigt, eine ärztliche Blutentnahme wurde angeordnet. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden betrug rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)