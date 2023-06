Donauwörth

vor 49 Min.

Unfall vor Pizzeria im Ried in Donauwörth

Artikel anhören Shape

Ein Lastwagenfahrer öffnet die Seitentüre in dem Moment, in dem in Donauwörth ein Auto vorbeifährt. An der Beifahrertüre entsteht ein Schaden von 3000 Euro.

Vor einer Pizzeria auf der Altstadtinsel Ried hat sich am Donnerstag um 13.10 Uhr ein Unfall ereignet. Ein 56-jähriger Lastwagen-Fahrer aus dem Kreis Günzburg stellte dort laut Polizei seinen Kühllaster ab. Zur selben Zeit wollte eine 32-jährige Deiningerin ihr Auto in eine gegenüberliegende Parklücke steuern. Der Mann öffnete den Angaben der Autofahrerin zufolge unvermittelt die Seitentüre des Lastwagens und beschädigte dadurch die komplette Beifahrerseite des vorbeifahrenden Autos. Es entstand ein Schaden von geschätzten 3000 Euro. Da konträre Angaben zum Schadenshergang gemacht wurden, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

Themen folgen