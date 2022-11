Unfall wegen missachteter Vorfahrt in der Parkstadt

Beim Abbiegen missachtet ein 33-jähriger Autofahrer in Donauwörth die Vorfahrt einer 84-Jährigen. Beide bleiben unverletzt.

Der Mann wollte am Mittwochvormittag von der Benno-Benedicter- in die Parkstraße einbiegen. Dabei übersah er laut Polizei eine 84-Jährige, die mit ihrem Auto Vorfahrt hatte. Er prallte in den Kotflügel ihres Wagens. Beide blieben unverletzt. Der Blechschaden beträgt 2000 Euro. (AZ)