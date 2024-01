Unfall zwischen Fußgänger und E-Scooter-Fahrerin

Ein junger Mann wurde am Freitag von einer bislang unbekannten E-Scooter-Fahrerin angerempelt. Daraufhin flog sein Handy zu Boden und ging kaputt.

Eine E-Scooter-Fahrerin hat am Freitag einen Schüler angerempelt und dafür gesorgt, dass dessen Smartphone kaputt gegangen ist. Der 13-Jährige lief am Freitag gegen 12.25 Uhr den rechten Gehweg der Nürnberger Straße stadtauswärts entlang, als ihm die junge Frau mit ihrem schwarzen E-Scooter entgegenkam. Sie rempelte beim Vorbeifahren den Jungen an seiner linken Schulter an, wodurch er sein Smartphone aus der Hand fallen ließ. Das Handy fiel zu Boden und ging zu Bruch. Die Fahrerin des E-Scooters fuhr einfach weiter. Sie wird wie folgt beschrieben: Ca. 25-30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und sie trug rückenlange, schwarze Haare. Sie trug einen beigen, knielangen Parka. Hinweise zum Vorfall und der E-Scooter-Fahrerin nimmt die Polizei unter Telefon 0906/706670 entgegen. (AZ)