Unfallfahrer bezichtigt Kollegen, am Steuer gesessen zu haben

Der 25-Jährige wollte nach Erkenntnissen der Polizei dafür sorgen, dass ein Arbeitskollege in Verdacht gerät.

Mit falschen Angaben hat ein Autofahrer versucht, die Polizei auszutricksen. Der 25-Jährige hatte - so ergaben spätere Ermittlungen - am nach einem Unfall dafür gesorgt, dass ein Arbeitskollege in falschen Verdacht kam. Er hatte diesen am 23. Juli bezichtigt, am Steuer eines Kleinwagens einen Verkehrsunfall in der Kaiser-Karl-Straße im Ortsteil Riedlingen verursacht zu haben. Der 25-Jährige wollte dadurch augenscheinlich verdecken, dass er selbst zur Unfallzeit der Fahrer war und obendrein keine Fahrerlaubnis hat. Nun wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie falscher Verdächtigung eingeleitet. Gegen den ursprünglich benannten „Fahrer“, der zugleich Halter des Wagens ist, erging eine Strafanzeige wegen Verdachts eines Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die juristische Bewertung obliegt nun der zuständigen Staatsanwaltschaft in Augsburg. (AZ)