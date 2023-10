Unfallfahrer verursacht massive Schäden und flüchtet

Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt. An einem geparkten Auto war Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden.

Massive Beschädigungen verursachte ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, an einem im Donauwörther Spindeltal geparkten Auto. Laut Polizei, war der schwarze VW T-Roc mit Mainzer Kennzeichen dort abgestellt. Als dessen Fahrer zurückkam, stellt er Schäden am linken Kotflügel sowie an der Fahrertüre fest, deren Höhe bei etwa 5000 Euro liegen. Da sich der Verursacher nicht meldete, ermittelt nun die Polizei gegen Unbekannt wegen Unfallflucht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)