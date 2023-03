Unfallflucht: 5000 Euro Schaden am Auto des Opfers

In Donauwörth hat ein Unbekannter in der Berger Vorstadt einen Unfall verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Unfallflucht mit erheblichem Schaden meldet die Polizei aus Donauwörth. Dort streifte am Samstag zwischen 16 und 17.45 Uhr ein Unbekannter in der Berger Vorstadt mit seinem Fahrzeug ein Auto, das vor einem Friseurladen geparkt war. Den Spuren nach nahm der Verursacher wohl die Kurve zu eng. An dem schwarzen Audi A4 des Opfers entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)