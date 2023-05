Unfallflucht am Friedhof in Donauwörth

Eine Frau parkt ihr Auto am Friedhof in Donauwörth. Bei ihrer Rückkehr stellt sie einen Schaden im Bereich der Kofferraumklappe fest. Vom Verursacher keine Spur.

Am Mittwochabend zwischen 17.30 und 18.15 Uhr hat eine Frau ihren schwarzen VW Tiguan am Straßenrand vor dem städtischen Friedhof am Kappeneck in Donauwörth geparkt. In dieser Zeit wurde das Auto laut Polizei von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und im Bereich der Kofferraumklappe beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin kümmerte sich nicht um den Schaden, sondern entfernte sich von der Unfallstelle. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 2000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Donauwörth zu melden unter der Telefonnummer 0906/706670. (AZ)