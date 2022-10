Unfallflucht auf Airbus-Parkplatz in Donauwörth

Ein Unbekannter hat auf einem Airbus-Parkplatz in Donauwörth Fahrerflucht begangen. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf einem Großparkplatz der Firma Airbus hat am letzten Donnerstag ein Unbekannter Unfallflucht begangen. Der geschädigte 45-Jährige teilte der Polizei am Montag mit, dass er seinen weißen Opel Astra mit Dillinger Zulassung von 8.30 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz in der Dr.-Ludwig-Bölkow-Straße geparkt hatte. Das Auto wurde durch einen bislang unbekannten Pkw beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei etwa 1500 Euro. Ermittlungen wurden eingeleitet. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch