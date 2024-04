Unfallflucht auf Airbus-Parkplatz in Donauwörth

Auf dem großen Parkplatz an der Industriestraße in Donauwörth baut ein Unbekannter einen Unfall. Opfer ist der Besitzer eines Seat Ibiza.

Auf dem großen Airbus-Parkplatz an der Industriestraße in Donauwörth hat ein Unbekannter am Donnerstag einen Unfall gebaut, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Opfer der Unfallflucht ist ein 36-Jähriger, der seinen grauen Seat Ibiza dort zwischen 7 und 13.10 Uhr abgestellt hat.

Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er links und rechts am Heck seines Wagens jeweils eine Beschädigung fest. Die Höhe des Schadens an dem Seat beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)