Donauwörth

25.11.2022

Unfallflucht auf dem Woha-Parkplatz fliegt schnell auf

Ein Polizeiauto stand am Donnerstag bei einem Rentner in Donauwörth vor der Tür. Er hatte sich unerlaubt von einem Unfallort entfernt.

Ein 77-Jähriger prallte beim Ausparken in Donauwörth gegen ein anderes Auto und fuhr einfach weiter. Die Polizei trifft ihn an seinem Wohnort an.

Eine Unfallflucht konnte laut Polizei am Donnerstagnachmittag ein aufmerksamer Zeuge auf dem Woha-Parkplatz neben der Bahnhofstraße in Donauwörth beobachten. Er sah, wie ein Fahrer rückwärts aus einer Parklücke herausfuhr und dabei gegen die Beifahrerseite eines geparkten Wagens prallte. Durch die Kollision entstand ein Schaden von 2500 Euro. Der Senior stieg aus, begutachtete den von ihm verursachten Schaden und entfernte sich dann, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizeistreife trifft den Senior am Wohnort in Donauwörth Eine verständigte Polizeistreife traf den 77-Jährigen an seiner Wohnanschrift in Donauwörth an und leitete ein Strafverfahren gegen diesen wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle ein. Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft. Die geschädigte Autobesitzerin wurde von den Beamten über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. (AZ)

