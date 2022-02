Unfallflucht auf der B2: Zeugen gesucht

Ein Unfall auf der B2 geht für einen Rentner noch glimpflich aus: Er übersieht beim Überholen den Gegenverkehr. Nach einem beteiligten Lkw-Fahrer wird gesucht.

Ein Rentner hat am Mittwoch gegen 13 Uhr einen Unfall auf der Bundesstraße 2 verursacht. Nach einem am Unfall beteiligten Lastwagenfahrer wird nun gesucht. Nach Angaben der Polizei war der 68-Jährige in südlicher Richtung unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Kaisheim überholte er einen Sattelzug. Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah er dabei jedoch einen entgegenkommenden Lastwagen. Der Mann, der sich mit seinem Wagen bereits auf Höhe der Fahrerkabine des Sattelzuges befand, bremste ab und zog mit seinem Auto nach rechts.

Weil er von der Sonne geblendet wurde, übersah der Rentner bei seinem Überholvorgang auf der B2 einen Lkw im Gegenverkehr

Dabei streifte er den Sattelzug und wurde durch den Aufprall nach links geschoben, weshalb er auch mit dem entgegenkommenden Lastwagen kollidierte. Laut den Beamten wurde der Wagen des Rentners dann in den rechten Fahrbahngraben geschleudert. Der Fahrer hatte Glück im Unglück: Er und alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Nach dem entgegenkommenden Lastwagen wird nun gesucht. Er trägt zwar den Gesetzeshütern zufolge keine Schuld am Unfall, fuhr aber einfach weiter, ohne anzuhalten. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet den Lkw-Fahrer oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)