Unfallflucht auf Kaufhausparkplatz in Donauwörth

Ein Unbekannter prallt gegen den Wagen einer 48-jährigen Donauwörtherin. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat den Wagen einer 48-jährigen Donauwörtherin beschädigt. Wie die Polizei berichtet, parkte die Frau am Dienstag zwischen 10 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Fachkaufhauses in der Schodererstraße. In diesem Zeitraum prallte ein unbekanntes Fahrzeug gegen das Heck des Pkw und verursachte einen Schaden von schätzungsweise 3000 Euro. Die Beamten sicherten Fremdlack an dem beschädigten Wagen und nahmen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Unfallflucht auf. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Inspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

