Unfallflucht auf Kaufland-Parkplatz: Silberfarbener BMW gesucht

In Donauwörth hat ein Unbekannter am Montagnachmittag einen Unfall verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf dem Kaufland-Parkplatz in Donauwörth hat ein Unbekannter am Montag einen Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Nach Auskunft der Polizei war ein 24-Jähriger das Opfer. Der junge Mann stellte seinen schwarzen Mercedes um 16.10 Uhr an dem Einkaufszentrum ab. Als der Besitzer des Wagens um 16.25 Uhr zurückkehrte, bemerkte er an der Beifahrerseite einen Schaden von etwa 2000 Euro.

Direkt neben dem Mercedes hatte Zeugen zufolge ein silberfarbener BMW der Dreier-Serie gestanden. Dessen Fahrer prallte beim Ausparken an den Pkw des 24-Jährigen und kümmerte sich nicht weiter darum. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)