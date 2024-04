Unfallflucht auf Parkplatz an der Stadtresidenz

Ein unbekannter hat auf einer Fläche in der Berger Vorstadt in Donauwörth einen Unfall verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat auf dem Parkplatz an der Stadtresidenz in der Berger Vorstadt in Donauwörth einen Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Es entstand ordentlich Schaden.

Der Unfall passierte zwischen 8 und 19.45 Uhr. Während dieser Zeit parkte eine 43-Jährige auf der Fläche ihren schwarzen Mercedes. Eine Person in einem roten Fahrzeug streifte massiv das Heck des Pkw. Der Schaden an diesem beläuft sich auf rund 4000 Euro. Der Verursacher entfernte sich nach dem Anprall, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Beamte sicherten roten Fremdlack und leiteten den Fall an die Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizei weiter. Diese ermitteln nun. Hinweise werden erbeten unter Telefon 0906/706670.