Unfallflucht auf Parkplatz der Arbeitsagentur in Donauwörth

Am Freitag wurde auf dem Parkplatz vor der Arbeitsagentur ein Auto angefahren. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Am Parkplatz der Arbeitsagentur in Donauwörth hat sich am Freitag zwischen 8.50 Uhr und 13.15 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Das teilt die Polizei Donauwörth mit. Dabei wurde der braune Audi A4 einer 46-jährigen Frau auf dem Parkplatz der Agentur für Arbeit durch einen bisher unbekannten Täter vorne links im Bereich der Stoßstange angefahren. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Derzeit liegen keine näheren Hinweise über das unfallflüchtige Fahrzeug vor. Wer sachdienliche Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/70 66 70 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen. (dz)