Unfallflucht auf Parkplatz des Roten Kreuzes

BRK Bayerisches Rotes Kreuz Soziales Seniorenheim Altenheim Pflege Aktuell befindet sich das BRK-Seniorenheim in der Jennisgasse in Donauwörth. Der Standort wird jedoch aufgegeben, ein Neubau muss her. Das wurde am Montag den Beschäftigten mitgeteilt.

Foto: Manuel Wenzel