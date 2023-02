Unfallflucht auf Parkplatz von Ärztezentrum

Ein Unbekannter fährt auf einem Donauwörther Parkplatz das Auto einer 32-Jährigen an und flüchtet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Donauwörth das Auto einer Frau beschädigt und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 32-Jährige das Fahrzeug am Mittwoch zwischen 12.40 und 13.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Ärztezentrums in der Kapellstraße geparkt. In diesem Zeitraum fuhr ein Unbekannter gegen das Auto und verursachte einen Schaden von schätzungsweise 2000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht ein. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Inspektion Donauwörth melden. (AZ)

