Unfallflucht auf Parkplatz von Airbus Helicopters

Auf einem Mitarbeiter-Parkplatz der Firma Airbus Helicopters beschädigt ein Unbekannter ein Auto. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf einem Firmenparkplatz von Airbus Helicopters in Donauwörth hat am Mittwoch ein Unbekannter einen Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei berichtet, prallte der Gesuchte mit seinem Fahrzeug auf dem Gelände an der Industriestraße zwischen 6.10 und 15.10 Uhr gegen den hinteren Stoßfänger eines schwarzen Ford. An diesem entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)