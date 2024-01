Unfallflucht beim Kaufland

Erneut ist es auf dem Kaufland-Parkplatz in Donauwörth zu einer Beschädigung mit Unfallflucht gekommen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Auf dem Parkplatz des Kauflands in Donauwörth im Neurieder Weg ist am Samstag gegen 13.25 Uhr ein Auto beschädigt worden. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte wohl beim Ausparken mit dem Pkw und beschädigte dieses an der Stoßstange hinten links. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei Donauwörth auf gut 1000 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906-706670 zu wenden. (AZ)