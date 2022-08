Unfallflucht: Fahrer fährt Auto an und dann einfach weiter

Der Fahrer eines grauen VW Touran flüchtete nach der Kollision mit einem anderen Auto vom Parkplatz eines Getränkemarkts in der Kaiser-Karl-Straße.

Die Polizei Donauwörth sucht Zeuginnen und Zeugen für eine Unfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag ereignete. Laut Pressebericht wartete um 16.25 Uhr eine 54-jährige Donauwörtherin am Steuer ihres grauen Pkw Skoda auf dem Schwerbehindertenparkplatz vor einem Getränkemarkt in der Kaiser-Karl-Straße. Die Frau bemerkte, in ihrem Wagen sitzend, einen heftigen Stoß. Beim Aussteigen sah sie, dass ein grauer VW Touran mit ihrem Wagen kollidiert war.

Dessen Fahrer flüchtete nach dem Anprall ohne anzuhalten in Richtung des Airbus-Kreisverkehrs. Die Geschädigte notierte sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs und verständigte die Polizeiinspektion Donauwörth. Dort wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt. Etwaige weitere Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)