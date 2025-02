Ein Auto der Marke Seat wurde am gestrigen Donnerstag zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr im oberen Parkdeck des Wörnitzparkhauses in der Eichgasse angefahren und beschädigt. Der auf der Straße zugewandten Seite abgestellte Pkw weist laut Polizei einen Schaden an der linken hinteren Flanke auf. Hinweise gehen an die Polizei Donauwörth unter der Rufnummer 0906/706670.

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SEAT Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis