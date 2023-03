Unfallflucht in der Dietrichstraße: 2000 Euro Schaden

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in Donauwörth einen Unfall verursacht hat. Dieser passierte in der Dietrichstraße.

Ein Unbekannter hat in Donauwörth in der Nacht auf Freitag einen Unfall verursacht, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Opfer der Unfallflucht ist der Polizei zufolge ein 32-Jähriger, der sein Auto in der Dietrichstraße parkte. An dem Wagen entstand durch die Karambolage ein Schaden von schätzungsweise 2000 Euro im Bereich der Fahrertür. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)