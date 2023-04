Unfallflucht in der Donauwörther Reichsstraße

Am Freitag hat sich in der Donauwörther Reichstraße ein Unfall ereignet. Die Verursacherin fuhr danach einfach weiter - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Freitagvormittag ist eine unbekannte Autofahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem anderem Fahrzeug einfach weitergefahren. Eine 61-Jährige fuhr um diese Zeit mit ihrem VW Polo in eine freie Parklücke vor der Bäckerei Ihle in der Reichsstraße. Zur gleichen Zeit parkte eine derzeit noch unbekannte Frau mit ihrem Fahrzeug von einer daneben liegenden Parklücke rückwärts aus und streifte mit dem rechten Heck ihres Wagens den vorderen linken Radkasten vom VW Polo.

Verursacherin fährt in Richtung Rathaus davon

Danach fuhr die Verursacherin in Richtung Rathaus weg. Am Polo entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Beim Fahrzeug der Verursacherin soll es sich nach Angaben der Geschädigten um ein größeres schwarzes Auto gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (AZ)