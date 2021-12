Unfallflucht in der Neudegger Allee

Eine Unfallflucht in Donauwörth beschäftigt die Polizei. Deren Angaben zufolge parkte eine 49-jährige Frau am Donnerstag von 7 Uhr bis 13 Uhr ihren grauen Mercedes am Onkologiezentrum in der Neudegger Allee. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte in diesem Zeitraum eine massive Delle an der linken Front des Wagens. Die Fremdschadenshöhe beträgt circa 3000 Euro. Die verursachende Person entfernte sich nach dem Anprall, ohne den gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Beamten sicherten Spuren gesichert und leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)