Unfallflucht in der Parkstadt: 2000 Euro Schaden

Ein Unbekannter hat in Donauwörth einen Unfall verursacht. Zeugen sollen sich melden.

In der Parkstadt in Donauwörth hat ein Unbekannter den Wagen einer 22-Jährigen beschädigt und ist dann geflüchtet. Die Frau hatte das Auto am Freitag gegen 17.20 Uhr in der Benno-Benedicter-Straße geparkt. Als sie etwa eine Stunde später zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Fahrertür des Pkw eingedrückt war. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 2000 Euro. Die Polizei nahm ein Ermittlungsverfahren auf. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Inspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 entgegen. (AZ)

