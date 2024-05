Unfallflucht in der Reichsstraße: Transporter beschädigt

In der Donauwörther Reichsstraße verursacht eine unbekannte Person wohl beim Ausparken einen Unfall. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat am Donnerstag gegen 13 Uhr im oberen Teil der Reichsstraße in Donauwörth einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. In dieser Zeit parkte ein Mann seinen blauen Kleintransporter dort für etwa 17 Minuten. Ein Autofahrer - eventuell könnte er einen Citroen gesteuert haben - streifte wohl beim Ausparken den Transporter und verursachte einen Schaden im vierstelligen Bereich.

Der Verursacher fuhr davon. Die Polizeiinspektion Donauwörth hofft nun, Zeugen der Unfallflucht zu finden. Diese können sich telefonisch melden. Die Nummer: 0906/706670. (AZ)