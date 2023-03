Unfallflucht in Donauwörth - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat in der Zirgesheimer Straße den Pkw eines Anwohners beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Anwohner in Donauwörth hat am Sonntag bei der Polizei eine Unfallflucht zur Anzeige gebracht. Der 72-Jährige hatte sein Auto in der Zirgesheimer Straße abgestellt. Ein Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug am Wochenende gegen den Wagen. Dabei entstand am vorderen rechten Stoßfänger ein Schaden von schätzungsweise 2000 Euro. Da sich niemand meldete, nahm die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Inspektion Donauwörth melden. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch