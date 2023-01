Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Ein 52-Jähriger hat einen Unfall in Donauwörth fast drei Wochen später gemeldet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Knapp drei Wochen nach dem Tathergang hat ein 52-Jähriger einen Unfall gemeldet. Nach Angaben der Polizei hatte der Ingolstädter seinen blauen VW-Transporter auf einem Parkplatz in der Industriestraße abgestellt. In dem Zeitraum von Montag, 9. Januar, 18 Uhr bis Dienstag, 10. Januar, 16.30 Uhr, prallte dann ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den geparkten Wagen. Den Vorfall brachte der Mann am Mittwoch zur Anzeige.

Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 5000 Euro an der Beifahrerseite des Transporters. Da sich die verursachende Person unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte, leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Unfallflucht ein. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

