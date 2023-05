Unfallflucht mit Sattelzug in der Parkstadt

Ein 40-Tonner hat am Montag in der Donauwörther Parkstadt eine Straßenlaterne umgefahren. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr einfach weiter.

Ein Sattelzug ist am Montag gegen 16.40 Uhr durch eine Engstelle in der Dr.-Loeffellad-Straße in der Donauwörther Parkstadt gefahren. Dabei drückte der 40-Tonner eine Straßenlaterne um, die dadurch stark verbogen wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf gut 2000 Euro. Nach dem Unfall entfernte sich der Sattelzug, ohne vorher angehalten zu haben. Ein Zeuge teilte mit, dass es sich um einen weißen Auflieger handelte. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

