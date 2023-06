Unfallflucht nach massivem Parkrempler in Donauwörth

Er hatte sein Auto anderthalb Stunden am frühen Morgen auf einem Parkplatz in Donauwörth geparkt: Als der 51-Jährige zurückkommt, stellt er einen Schaden fest.

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat am frühen Donnerstagmorgen in Donauwörth einen schwarzen 3er-BMW angefahren - und sich aus dem Staub gemacht. Zwischen 4.30 Uhr und 6 Uhr hatte ein 51-jähriger Mann seinen Wagen laut Polizei auf einem Parkplatz in der Industriestraße geparkt. Dort wurde das Auto durch ein Fremdfahrzeug an der hinteren Fahrerseite massiv beschädigt. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 4000 Euro. Beamte der Polizei Donauwörth sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)